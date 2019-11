Stiri pe aceeasi tema

- (UPDATE, ora 09:00) ATENTIONARE COD GALBEN de ceata valabila in toate judetele din Moldova: Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi, Vaslui Fenomene avertizate: local ceața care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m. Zone vizate: – Județul Bacau: Bacau, Sascut, Racaciuni, Margineni,…

- UPDATE, ora 13:00 – Meteorologii au prelungit atentionarea Cod galben de ceata pentru judetele Botosani si Iasi, pana la ora 15:00. Fenomene avertizate: ceața care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m. Zone vizate: – Județul Botosani: Albești, Trușești, Ștefanești, Coțușca, Havarna, Radauți-Prut,…

- Meteorologii au emis, miercuri seara, mai multe avertizari Cod galben de ceața și burnița valabile in opt județe din Moldova.Potrivit ANM, pana la ora 0.00 sunt sub avertizare județele Botoșani, Galați, Iași și Vaslui, dar și zona joasa a județelor Bacau, Suceava, Neamț și Vrancea, informeaza…

- Meteorologii au emis, marți seara, mai multe avertizari Cod galben de ceața valabile in opt județe din Moldova.Potrivit ANM, pana la ora 0.00 sunt sub avertizare județele Botoșani, Galați, Iași și Vaslui, dar și zona joasa a județelor Bacau, Suceava, Neamț și Vrancea. Meteorologii susțin…

- Hidrologii au emis vineri avertizari cod portocaliu de inundatii, valabile pentru șase județe. Sunt posibile depasiri ale cotelor de inundație pe rauri din Iași, Neamț, Vaslui, Bacau, Vrancea și Galați.Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii,…

- Incepand de marți 3 septembrie, ora 13.00, și pana miercuri 4 septembrie, ora 10.00, 16 județe, printre care se numara și Bistrița-Nasaud, se vor afla sub atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea este valabila pentru judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov,…

- Marti, COD GALBEN de ploi torentiale si vijelii in 16 județe. Miercuri, frig, ploi și vant puternic. 16 județe se vor afla marți sub cod galben de ploi torențiale și vijelii, pana miercuri dimineața. ANM a emis și o informare meteo de vremea rea, in vigoare miercuri, anunțand ploi puternice și vant.…