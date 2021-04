Stiri pe aceeasi tema

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, a ieșit, ieri, public, alaturi de primarii comunelor Moșnița Noua... Traseul autostrazii Timișoara – Belgrad, aprobat de minister, trece peste casele din Moșnița. Panica printre localnici

