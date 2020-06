Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Igor Dodon a declarat, pentru agentia de presa rusa TASS, ca Federatia Rusa si China au fost primele tari care au dat curs solicitarii Republicii Moldova cu privire la oferirea de ajutoare umanitare in contextul raspandirii COVID-19. Seful statului a precizat ca dintre statele europene…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a anuntat ca Statele Unite vor redeschide un consulat in Groenlanda, dupa mai bine de sase decenii, in ceea ce pare a fi o tentativa din partea Washingtonului de a-si consolida prezenta in regiunea arctica in contextul competitiei pentru putere cu China si Rusia,…

- In lupta cu virusul de tip nou, Republica Moldova a fost ajutata cel mai mult de China, Uniunea Europeana și Rusia. De aceasta parere sint cei mai mulți cetațeni, care au participat la un sondaj, realizat de IMAS, la comanda Public Media. Participanții la studiu au fost intrebați - Pina acum, cine a…

- Rusia a chemat Statele Unite sa salveze ultimul tratat bilateral major de dezarmare nucleara, informeaza sambata dpa. Acordul New Start de limitare a armelor nucleare strategice expira in putin peste noua luni - pe 5 februarie 2021. Nu este deloc clar daca Statele Unite sunt gata sa continue acordul,…

- "Imediat dupa acest interviu o sa vorbesc la telefon cu un domn pe nume Vladimir Putin. Acesta va fi urmatorul meu apel", a spus Donald Trump, la Fox News. Presedintele american a continuat sa promoveze puterea militara a SUA și a spus ca ține liniile de comunicare deschise intre el, Vladimir Putin…

- Toremurad Gurbanov, de la Facultatea de Automatica si Calculatoare, a luat medalia de aur intr-o competitie in care au fost inscrisi alti 130 de participanti din 13 tari: Argentina, Belarus, Bulgaria, China, Coreea de Sud, Grecia, Romania, Rusia, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan si Vietnam.…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a intensificat marti criticile la adresa modului in care China gestioneaza pandemia de coronavirus, spunand ca Partidul Comunist Chinez inca ascunde de restul lumii informatii care ar fi necesare pentru prevenirea aparitiei de noi cazuri, relateaza Reuters,…