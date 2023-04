Stiri pe aceeasi tema

- Lamine Yamal, atacantul care va implini 16 ani in iulie, a fost reținut de Xavi Hernandez in lotul de 21 al Barcelonei. Internaționalul U19 l-ar putea depași pe Leo Messi (35 de ani), cu care e comparat, daca va debuta duminica in meciul cu Atletico. Barcelona - Atletico Madrid se joaca duminica, 23…

- Fostul mare fotbalist neamț Mesut Ozil, retras oficial din activitate incepand de saptamana trecuta, a vorbit despre un moment definitoriu al carierei sale: transferul la Real Madrid, club pe care l-a ales deși era ofertat de marea rivala Barcelona. Ozil a facut marele pas spre Real Madrid in 2009,…

- Alexandru Bota a devenit al treilea cel mai tanar jucator din istoria Ligii 1. Mijlocașul lui U Cluj a scris istorie in fotbalul romanesc, in meciul cu CFR Cluj, din ultima etapa a sezonului regular. Varul lui Olimpiu Moruțan a intrat intr-un top select, condus de legendarul Nicolae Dobrin. Alexandru…

- FC Barcelona, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Athletic Bilbao, duminica seara, intr-un meci contand pentru etapa a 25-a din La Liga.Catalanii s-au impus pe stadionul San Mames, in fata a 49.741 de spectatori, prin golul marcat…

Rezultate inregistrate in partidele disputate, duminica, in etapa a 22-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro:

- FC Barcelona se afla in centrul unui mare scandal in Spania, dupa dezvaluirile presei care acuza clubul ca a platit 1,4 milioane de euro vicepreședintelui Comitetului Tehnic al Arbitrilor din Spania.

Echipa spaniola FC Barcelona a invins miercuri, in deplasare, scor 2-1, echipa Betis Sevilla, intr-un meci din etapa a 17-a din La Liga, informeaza news.ro.

- PSG, Bayern si Barcelona s-au impus in duelurile de miercuri, in timp ce Ionut Radu a fost titular in infrangerea suferita de Auxerre pe terenul lui Monaco. Toate rezultatele zilei sunt pe AS.ro. Barcelona si-a marit avansul in fruntea campionatului din Spania. Catalanii au opt puncte in plus fata de…