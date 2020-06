Noul guvern kosovar a eliminat toate sancţiunile comerciale împotriva Serbiei Noul guvern kosovar a eliminat sambata toate sanctiunile comerciale impotriva Serbiei la doar trei zile de la venirea la putere, deschizand calea pentru reluarea discutiilor cu Belgradul, care nu recunoaste independenta fostei sale provincii, informeaza AFP si dpa. "Am luat o decizie importanta in scopul de a inlatura obstacolele din calea continuarii dialogului"."Ne asteptam ca si partea sarba sa ridice toate barierele" din calea dialogului, a declarat Hoti presei dupa sedinta guvernului sau, referindu-se la campania Belgradului de a impiedica recunoasterea internationala a Kosovo care si-a proclamat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

