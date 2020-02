Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu confirma faptul ca emisiunile de gatit pot avea un impact pozitiv asupra alimentației celor mici, conform CNN, preluat de Hotnews. Studiul in cauza a fost publicat in Jurnalul de Comportament și Educație Nutriționala și arata faptul cei mici care urmaresc emisiuni de gatit sanatos sunt…

- Pe masura ce infecția cu coronavirus se raspandește in China și in restul lumii, autoritațile chineze insista ca cetațenii de acolo sa nu calatoreasca in afara țarii. Cel mai recent bilanț arata ca 106 oameni au murit din cauza infecției cu coronavirus, potrivit Profimedia . Inițial, autoritațile din…

- Un ghetar aflat in nord-vestul platoului tibetan, in China, a conservat, in ultimii 15.000 de ani, mai multe tipuri de virusuri. Conform unui material publicat joi de Live Science, unele dintre acestea sunt necunoscute pentru stiinta. Oamenii de stiinta au descoperit 28 de noi grupuri de virusuri, dupa…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a criticat legislatia americana care permite sanctiuni asupra companiilor implicate in gazoductul Nord Stream 2, intr-un interviu acordat revistei germane de stiri Spiegel si citat de DPA, scrie agerpres.ro. Odata finalizat, controversatul gazoduct…

- Activitațile culturale, precum vizitarea muzeelor, a galeriilor de arta sau vizionarea unei piese de teatru ne pot ajuta sa avem o viața mai lunga, sugereaza noi cercetari. Studiul, publicat miercuri in BMJ (British Medical Journal), arata ca activitațile culturale practicate la fiecare cateva luni…

- ​Un nou studiu care a analizat magazinele online din domeniul piscicol a scol la iveala rezultate cât se poate de stranii. Au fost gasite comentarii ale oamenilor care aratau ca antibioticele pentru pești au efect și asupra oamenilor, scrie The Guardian.Avantajul acestor antibiotice este ca…

- Cercetatorii au sesizat o accelerare a ritmului de topire a stratului de gheața in zona Groenlandei, comparativ cu anii 1990, fapt care intensifica pericolul inundatiilor ce ar putea afecta sute de milioane de oameni, conform The Guardian, scrie Mediafax.Stratul de gheata scade mult mai repede…

- Ceea ce s-ar putea dovedi a fi cea mai inalta cascada din lume s-a format pentru scurt timp pe calota glaciara a Groenlandei, ca urmare a drenarii in doar 5 ore a unui lac de 5 milioane de metri cubi de apa, echivalentul a 2.000 de bazine de inot de dimensiune olimpica, potrivit CNN.Oamenii de știința…