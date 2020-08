Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cearta statele membre și le acuza ca dau dovada de naționalism cand vine vorba de un vaccin anti - coronavirus."Nationalismul vaccinului nu este bun. Nu ne va ajuta", a declarat el in cadrul Forumului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca, in pofida sperantelor mari legate de dezvoltarea unui vaccin, este posibil sa nu fie gasita niciodata „o solutie miraculoasa” pentru COVID-19, iar drumul spre normalitate va fi lung, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Peste 18,14 milioane…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca, in pofida sperantelor mari legate de dezvoltarea unui vaccin, este posibil sa nu fie gasita niciodata "o solutie miraculoasa" pentru COVID-19, iar drumul spre normalitate va fi lung, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Directorul general…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat, luni, ca interdicțiile asupra calatoriilor internaționale nu pot ramane in vigoare pe termen nedefinit și ca țarile trebuie sa faca mai mult pentru a combate pandemia de coronavirus.

- OMS se anunța ingrijorata de numarul mare de imbolnaviri de Covid din Balcani și sudul Europei. Pandemia accelereaza si in Africa. Tendinte „ingrijoratoare“ ale infectiilor cu noul coronavirus se manifesta in sudul Europei si in regiunea Balcanilor, a declarat miercuri directorul Programului pentru…

- Ministrii francez si german ai sanatatii s-au deplasat joi la Geneva pentru a aduce sprijinul statelor lor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), sub forma unor promisiuni de finantare si de materiale medicale in contextul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP.Directorul general al OMS, Tedros…

- „Stiti care e problema? Am discutat cu reprezentantul Organizatiei Mondiale a Sanatatii la Bucuresti, venind spre dumneavoastra, exact acest subiect. Mesajul OMS a fost transmis in aceasta perioada de catre trei persoane: de aceasta doamna, la care faceati dumneavoastra referire, care este directorul…

- Noua Zeelanda a ridicat luni toate restrictiile nationale instituite pentru a stavili transmiterea noului coronavirus, dupa vindecarea ultimei persoane aflate in izolare, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Controalele la frontiera vor raman in vigoare, a precizat prim-ministrul Jacinda Ardern, care…