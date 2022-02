Noua Zeelandă: Violenţe şi manifestanţi anti-vaccin arestaţi la Wellington Mai multe altercatii au izbucnit joi în apropierea Parlamentului Noii Zeelande la Wellington între politie si manifestanti anti-vaccin împotriva COVID-19, adunati de trei zile si dintre care aproximativ 50 au fost arestati, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fortele de ordine au intervenit pentru a dispersa aceasta adunare si în special pentru a destructura tabara improvizata instalata în vecinatatea Parlamentului, în timp ce militantii scandau haka maori, strigând "Pastrati-va pozitiile" în fata politiei care înainta.



Politistii,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția canadiana a anunțat luni, 7 februarie, ca a „confiscat” mii de litri de combustibil și a extras un camion-cisterna din „Convoiul libertații” care paralizeaza centrul capitalei Canadei, Ottawa, in semn de protest fața de vaccinarea anti-Covid-19 și alte masuri sanitare. Poliția din Ottawa a anunțat…

- Primarul din Ottawa considera ca situatia este „scapata de sub control” in orasul Ottawa, paralizat de mai mult de o saptamana de opozantii masurilor sanitare, și a declarat duminica „stare de urgenta” in capitala canadiana. Protestele, care au debutat la Ottawa sambata, 29 ianuarie, s-au extins in…

- Primarul orasului Ottawa, Jim Watson, considera ca situația protestelor este scapata de sub control și a declarat situație de urgența in capitala Canadei. Protestele, care au inceput la Ottawa sambata, 29 ianuarie, s-au extins in alte orase mari canadiene in weekend, in timp ce zeci de camioane si protestatari…

- Participantii la protestul impotriva vaccinarii obligatorii anticoronavirus din Canada instalati in centrul capitalei Ottawa au depasit numeric politia si controleaza situatia, a declarat duminica primarul Jim Watson, citat de Reuters, informeaza Agerpres. Manifestatia impotriva obligativitatii…

- Convoi de la Liberte 2022, sau FREEDOM CONVOY, sau convoiul libertații, așa se vorbește pe rețelele de socializare despre ceea ce se intampla acum in Canada. Practic, un convoi cu peste 50.000 de camioane și peste 500.000 de mașini, care se intinde, conform estimarilor celor care transmit de la fața…

- La data de 08 ianuarie ac, in jurul orei 23.00, polițiștii Secției nr. 4 Poliție Urbana Iași au depistat un barbat, de 41 de ani, care conducea un autoturism, pe drumul public, pe raza municipiului Iași avand avariile pornite, dupa ce in urma cu puțin timp ar fi acroșat doua mașini parcate. Intrucat…

- La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 21:55, politistii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe strada Alexandru Vlahuța, din Hunedoara. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalul efectuat de…

- Cinci automobile de lux, complet avariate, care urmau sa fie introduse in țara, au fost descoperite de polițiști in Portul Constanța și confiscate, intrucat legea nu permite inmatricularea lor in Romania sau vanzarea pieselor acestora, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, transmis sambata.…