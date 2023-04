Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a explicat intr-un interviu pentru Agerpres, ca aderarea Suediei și Finalndei reprezinta un plus de ambele parți, aratand ca ar fi ideal ca și Suedia sa se alature pana la Summitul de la Vilnius.

- Este a 392-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca va participa prin videoconferinta la summitul G7 prevazut sa aiba loc in luna mai la Hiroshima, Japonia, relateaza AFP.

- "Colegii mei vor participa la reuniunea care va avea loc pe 9 martie", a declarat Cavusoglu intr-o conferinta de presa sustinuta luni la Ankara, precizand ca reuniunea va avea loc la Bruxelles, unde este sediul NATO.El a adaugat insa ca Suedia inca nu si-a indeplinit obligatiile care ii revin in conformitate…

- Guvernul neozeelandez a declarat marti stare de urgenta, in timp ce zeci de mii de oameni au ramas fara curent din cauza unei furtuni tropicale care s-a abatut asupra nordului tarii, relateaza AFP. „Sunt intemperii fara precedent care are un impact urias in nordul tarii”, a declarat ministrul gestionarii…

- Statele Unite fac eforturi ca Finlanda și Suedia sa se alature NATO la timp pentru summitul alianței din capitala Lituaniei din iulie. Acest lucru a fost declarat la o conferința de presa in urma discuțiilor cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Washington, de secretarul de stat american…

- Chiar si asa, Ucraina va primi sustinere substantiala din partea Uniunii Europene, mai ales in contextul invaziei ruse de acum aproape un an, potrivit RRA. La summit participa, printre altii, presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta…

Premierul Noii Zeelande, Chris Hipkins, a declarat ca inundatiile produse in cel mai mare oras al tarii, Auckland, "un eveniment fara precedent". Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt date disparute dupa zile intregi de ploi torentiale, informeaza Rador.

Premierul in functiune al Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a predat conducerea Partidului Laburist, aflat la guvernare, succesorului sau, Chris Hipkins, informeaza Rador.