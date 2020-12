Stiri pe aceeasi tema

- O noua tulpina de COVID-19 identificata in Marea Britanie se poate raspandi mai repede decat versiunea deja cunoscuta si se depun eforturi urgente pentru a se confirma ca aceasta nu provoaca o rata de mortalitate mai ridicata, a declarat sambata Chris Whitty, seful serviciilor medicale din Anglia, relateaza…

- Ministrul Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca au fost indentificate peste 1.000 de cazuri de infectare cu noua tulpina, majoritatea in sud-estul Angliei. Desi nimic nu sugereaza in prezent ca noua tulpina ar provoca o forma mai grava de boala, sau ca aceasta nu ar raspunde la vaccin, Hancock a spus…

