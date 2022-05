Stiri pe aceeasi tema

- Azi dimineața, consilierul șefului biroului prezidențial ucrainean, Oleksiy Arestovich, a declarat pentru postul de televiziune Canale 24 ca Ucraina are cateva condiții, pentru a pune capat razboiului cu Rusia. Ele sunt: capitularea Rusiei, retragerea trupelor acesteia, discuții serioase privind compensarea…

- "Sunt recunoscator tuturor protectorilor nostri care riposteaza si dau dovada de o putere cu adevarat supraomeneasca pentru a alunga armata invadatorilor", a afirmat presedintele Zelenski in discursul sau video zilnic in care a mentionat ca ucrainenii se lupta impotriva a ceea ce a fost "candva a doua…

- Fortele ruse si separatiste din Lugansk au atins frontiera administrativa a acestei republici autoproclamate din estul Ucrainei, potrivit ultimului raport prezentat marti de Ministerul rus al Apararii, citat de Agerpres . La randul sau șeful administratiei militare regionale din Lugansk, Serhii Gaidai,…

- De cateva saptamani, Moscova concentreaza intariri – unitați noi și unitați avariate din nord-estul Ucrainei – in regiunea Donbas, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), transmite BBC.

- Trupele ruse au lansat o ofensiva in sud, in direcția Gulyaipol, regiunea Zaporozhye, a declarat consilierul prezidențial Oleksi Arestovici in emisiunea canalului Feygin Live, relateaza agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. „In cele din urma, fața sudica a gruparii ruse s-a pus in mișcare.…

- Rusia ar putea muta pana la 800 de militari din regiunea separatista Transnistria, de la granița cu Moldova, in razboiul cu Ucraina, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Conform informațiilor disponibile, din cauza multiplelor victime cu care se confrunta, inamicul continua sa faca…

- In cele 7 zile care au trecut de la inceputul invaziei ordonate de Putin in Ucraina, niciun mare oraș nu a fost capturat de trupele rusești, dupa cum se vede in HARTA de mai jos. Armatele ruse inainteaza pe patru axe. Potrivit ultimelor informații, trupele si convoaiele avanseaza spre Mariupol din Rusia…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri militarilor ucraineni „sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodmir Zelenski si anturajul sau, pe care i-a calificat drept „neonazisti si drogati”, potrivit The Guardian.Adresandu-se armatei ucrainene intr-o declarație televizata…