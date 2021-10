Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati chinezi i-au informat pe oficialii G20 ca presedintele Xi Jinping nu intentioneaza in prezent sa ia parte fizic la summitul din Italia din aceasta luna, relateaza Bloomberg, preluat de DPA. Reprezentanti ai Chinei au spus la o intalnire la Florenta luna trecuta ca este posibil ca Xi Jinping…

- Regele Abdullah al Iordaniei a discutat telefonic cu presedintele Bashar al-Assad al Siriei pentru prima oara de la izbucnirea razboiului sirian acum 10 ani, a anuntat duminica palatul regal, transmite Reuters, citat de news.ro Conversatia este cel mai recent dintr-o serie de pasi din ultima…

- Un deficit tot mai mare de energie in China a dus la oprirea productiei in numeroase fabrici, inclusiv la multi furnizori ai Apple si Tesla, in timp ce unele magazine din nord-estul tarii au operat la lumina lumanarilor, iar mall-urile au inchis devreme, semn al impactului economic al acestei situatii,…

- Statele Unite si Regatul Unit au salutat decizia Chinei de a inceta sa mai construiasca centrale pe carbune in strainatate, insa au indemnat autoritatile chineze sa faca mai mult - in tara lor - in lupta impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP, potrivit news.ro. Presedintele chinez Xi…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul chinez, Xi Jinping, timp de 90 de minute, joi, a declarat un oficial american citat de Reuters. Cei doi lideri au vorbit despre nevoia de a evita ca intrecerea dintre cele mai mari economii ale lumii sa ajunga la conflict.

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat vineri, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau american Joe Biden, ca ostilitatea Washingtonului fata de Beijing a provocat ''dificultati serioase'' pentru relatiile bilaterale, potrivit televiziunii publice chineze CCTV, relateaza AFP.…

- Liderii Coreei de Nord si Chinei au schimbat mesaje in care au promis sa consolideze cooperarea bilaterala cu ocazia aniversarii tratatului bilateral de prietenie, cooperare si asistenta reciproca, a informat duminica agentia de stiri nord-coreeana KCNA, transmite Reuters. Intr-un mesaj adresat…