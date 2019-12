CHIȘINAU, 13 dec - Sputnik. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatii, l-a fost numit, pe Eugen Coștei in funcția de director al Autoritații Aeronautice Civile.

Noul director a fost selectat in urma unui concurs organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii la care au mai participat alți cincisprezece pretendenți. © Sputnik / Osmatesco Surprize de la Air Moldova: Ce-i așteapta pe pasageriEugen Coștei in calitate de expert in legislația aeriana a participat in Proiectul TCB a Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) in Kazakhstan, de asemenea a absolvit cu…