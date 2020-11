Nou RECORD la Cluj: peste 500 de cazuri în 24 de ore S-a inregistrat un nou record la Cluj: in doar 24 de ore au fost confirmate peste 500 de cazuri de COVID-19. Astazi, 5 noiembrie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 534 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj Total numar de teste 2.416, din care 809 teste efectuate la cerere și 1.607 teste diagnostic grupe de risc. Pana in acest moment s-au realizat 234.359 de teste, la nivelul județului Cluj. 46 persoane internate in ATI, din care 42 din județ; Total vindecați și externați 1.470, din care 1.167 din județul Cluj; Total decedați 135,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

