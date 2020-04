Nou Formular 112 pentru firme, în curs de aprobare ​Finanțele și ANAF au în curs de aprobare un nou model de formular 112, pentru declararea obligațiilor fiscale aferente lunii aprilie 2020, cu termen legal de depunere 25 mai 2020, în care vor fi evidențiate reglementãrile legale aprobate în perioada stãrii de urgențã, reiese dintr-un comunicat de presa.

Conform Ministerului Finanțelor Publice (MFP), pentru asigurarea continuitații stagiului de cotizare s-a identificat soluția ca, în declarația 112 aferentã perioadei de raportare, sa se completeze în anexa Asigurat, pentru fiecare persoana… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

