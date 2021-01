Nou abuz DNA, demascat! Un avocat a fost ACHITAT de Inalta Curte dupa ce s-a descoperit ca in dosar NU EXISTAU PROBE impotriva sa

Avocatul Florin Ivanovici, din Baroul Suceava, a fost trimis in judecata de DNA fara sa existe probe impotriva sa. Constatarea a fost facuta de judecatorii Horia Valentin Selaru (foto), Francisca Vasile si Leontina Serban de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Mai exact, exact cei trei judecatori au decis luni, 25 ianuarie 2021, achitarea pentru abuz in serviciu a lui Florin Ivanovici, aparat de avocatul Bogdan Cimbru din Baroul Bucuresti. Solutia a fost dispusa in temeiul art. 16 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala - "nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea".