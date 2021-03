Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Florentina Iusco s-a calificat, vineri, in finala probei de saritura in lungime, la Campionatele Europene indoor, de la Torun (Polonia). Atleta tricolora s-a calificat in finala cu o saritura de 6.57 metri, de pe locul 7. Alina Rotaru a ratat insa finala si a incheiat calificarile…

- Sportiva romana Florentina Iusco s-a calificat in finala probei de saritura in lungime, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Torun (Polonia), dupa ce s-a clasat pe locul sapte in calificarile de vineri, cu performanta de 6,57 m. In schimb, Alina Rotaru, care in urma cu doi ani, la Glasgow,…

- Știm cand trebuie sa ținem pumnii stranși Marinei Baboi! Organizatorii au stabilit, iar Federația Romana a anunțat programul atleților romani prezenți in acest week-end la cea de-a 36-a ediție a Campionatului European indoor de seniori de la Torun, din Polonia. Marina Baboi, multipla noastra campioana…

- Cea mai tare competiție internaționala inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo incepe astazi la Torun, in Polonia – cea de-a 36-a ediție a Campionatelor Europene de atletism indoor pentru seniori. O ediție, dupa cum anunța organizatorii, cu un numar record de sportivi – 733 (405 baieți și 328 fete),…

- Petronela Simiuc va reprezenta CSM Bacau la Campionatul European de sala care va avea loc saptamana viitoare, la Torun, in Polonia. Stabilita de mai multa vreme in Statele Unite ale Americii, unde și-a terminat studiile universitare și post-universitare, Simiuc a obținut calificarea la Europenele de…

- Britanicul Elliot Giles a reusit al doilea timp din istorie in proba masculina de 800 m indoor, fiind cronometrat in 1 min 43 sec 63/100 cu ocazia reuniunii atletice de la Torun (Polonia), desfasurata miercuri, informeaza AFP. In varsta de 26 ani, Giles este primul alergator care a reusit sa se apropie…

- Britanicul Elliot Giles a reusit al doilea timp din istorie in proba masculina de 800 m indoor, fiind cronometrat in 1 min 43 sec 63/100 cu ocazia reuniunii atletice de la Torun (Polonia), desfasurata miercuri, informeaza AFP., potrivit Agerpres. In varsta de 26 ani, Giles este primul alergator…

- Simona Halep, numarul doi in tenisul mondial, a obtinut duminica, la Melbourne, victoria cu numarul 100 la turneele de Grand Slam, invingand-o cu 3-6, 6-1, 6-4 pe Iga Swiatek din Polonia, in optimile turneului Australian Open.