- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata in localitatea Letca Noua, judetul Giurgiu. Au fost gasite trupurile carbonizate a doua persoane. Cazul va fi preluat de cei de la Criminalistica, de cei de la Procuratura care vor efectua cercetari pentru a afla motivul accidentului aviatic.

- Saisprezece persoane au murit si 29 au fost ranite dupa ce un camion ramas fara frane a intrat in multime intr-un oras din sud-estul Turciei, a anuntat sambata ministrul turc al sanatatii, potrivit AFP. Cel puțin 32 de persoane au murit sambata in sud-estul Turciei, in doua evenimente rutiere.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in Feldru. O caruța a fost lovita de un autoturism. Cei doi soți din atelajul hipo au fost raniți. Un apel la 112 anunța producerea unui accident intre Feldru și Ilva Mica. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și o caruța. Un echipaj…

- Tragedie pe Drumul European 85, in localitatea Sinești, unde trei persoane au murit, iar alte șase au fost ranite. Potrivit IGSU, in accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme in care se aflau noua persoane, șapte adulți și doi copii. Trei persoane au murit in urm impactului, iar alte șase…

- Un cutremur puternic a ucis cel puțin 920 de persoane și a lasat alte sute de raniți in Afganistan, au declarat oficialii talibani. Numarul morților ar putea fi mult mai mare pentru ca sunt sute de raniți care se afla in stare grava, iar serviciile medicale din țara afectata de razboi lasa de dorit.…

- Cel putin 15 persoane au murit si 37 au fost ranite vineri, in Africa de Sud, dupa ce un autobuz a lovit un camion in apropiere de capitala Pretoria, informeaza Agerpres. „Bilantul este in prezent de 15 morti. Treizeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care unele sunt in stare critica”, a…

- Un tren care avea peste 100 pasageri la bord a fost lovit, vineri seara, de o locomotiva in apropiere de orasul Vrutky, din nord-vestul Slovaciei. In urma impactului, cel puțin 74 de persoane au fost ranite, potrivit publicației germane Deutsche Welle. Accidentul s-a produs dupa ce trenul se oprise…

- Doua persoane au murit, iar peste 50 au fost ranite, dintre care patru grav, intr-un incendiu la un centru de bolnavi de Alzheimer, in apropiere de Praga, anunta joi serviciile cehe de interventie, informeaza News.ro . ”Pompierii au gasit, din nefericire, doua persoane moarte” in centrul medical din…