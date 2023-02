Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Norvegia a anunțat, joi, ca interzice un protest anti-islam in cadrul caruia organizatorii planuiau sa arda o copie a Coranului. Autoritațile norvegiene au motivat prin riscuri de securitate majore, in condițiile in care exista tensiuni tot mai mari intre Turcia și Suedia dupa un eveniment…

- Ministerele Afacerilor Externe ale Suediei, Norvegiei si Danemarcei le-au recomandat cetatenilor lor sa evite locurile in care sunt prezente adunari publice sau aglomerari mari de persoane in Turcia, potrivit dpa.

- Ambasadorul Olandei la Ankara a fost convocat, marți, de ministrul turc de Externe dupa ce un activist islamofob a profanat un exemplar al Coranului la Haga, a anunțat ministerul turc. „Ministerul nostru și-a exprimat ferm condamnarea și protestul fața de acest act atroce și josnic și a cerut ca Olanda…

- Turcia a denuntat joi un montaj video realizat de un grup apropiat de Partidul Muncitorilor din Kurdistan in Suedia, in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan apare spanzurat si este numit "dictator", relateaza AFP.

- Ministerul turc de Externe l-a convocat, luni, pe ambasadorul Suediei, pentru a-i cere lansarea unei investigatii in cazul unui incident produs in orasul Stockholm, considerat de Ankara o insulta la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat luni pe ambasadorul Suediei la Ankara pentru a cere o ancheta cu privire la un incident petrecut la Stockholm pe care il considera insultator la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, citand doua surse diplomatice.

- Ministerul de Externe olandez l-a convocat vineri pe ambasadorul Rusiei la Haga, dupa ce Moscova a denuntat un „verdict politic” in procesul asupra prabusirii zborului MH17 al Malaysia Airlines in 2014.