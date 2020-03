Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile spaniole din sanatate au confirmat moartea a inca doi pacienți infectați cu noul coronavirus, potrivit CNN. Astfel, bilanțul a ajuns acum la 10 decese. Este vorba despre doi barbați in varsta d...

- Ministrul Educatiei, Lucia Azzolina, a spus ca scolile si universitatile vor fi inchise cel putin pana pe 15 martie. Scolile din regiunile cele mai afectate de epidemie, din nordul tarii, erau deja inchise. Numarul cazurilor confirmate de la declansarea epidemiei, in urma cu 13 zile, a urcat de la nivelul…

- Juventus a suspendat antrenamentele echipei secunde o saptamana. Motivul: a jucat pe 23 februarie cu Pianese, care are 4 fotbaliști infectați cu coronavirus. Radu Dragușin, 18 ani, nu a jucat in acea zi, avand meci cu formația U19, dar e in lotul U23. Teama de coronavirus crește in Italia. Se raspandește…

- Ziarul Unirea Aventurile unui roman plasat in carantina din cauza coronavirusului, pe care birocrația l-a impiedicat sa-și obțina, inițial, concendiu medical Aventurile unui roman plasat in carantina din cauza coronavirusului, pe care birocrația l-a impiedicat sa-și obțina, inițial, concendiu medical…

- Italia este noul Wuhan al Europei! Sunt confirmate 7 decese din cauza coronavirusului, iar numarul celor infectați a ajuns la 220. Guvernul de la Roma a luat masuri draconice in zonele afectate din nordul țarii, Lombardia și Veneto. Aici se afla peste 300.000 de romani.

- Erica, o romanca de 51 de ani stabilita in Codogno, oras aflat in carantina din cauza coronavirusului, ne arata strazile pustii si cozile de zeci de metri din magazine, informeaza mediafax.ro. Romanca a indraznit sa iasa duminica din casa, desi orasul in care locuieste de 22 de ani este in plina carantina…

- Toti romanii care vin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului - Lombardia si Veneto - vor fi plasati automat in carantina timp de 14 zile in Romania, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru, secretar de…

- 10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, sunt in carantina din cauza coronavirusului, potrivit RT. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost amanate.In plus, au fost anulate si turnee…