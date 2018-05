Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Arad in colaborare cu Compania de Transport Public anunța ca, incepand de la 1 Mai 2018, pune la dispozitia publicului calator trenuletul turistic de agrement. Acesta va circula in intervalul 12.00-18.00, din ora in ora, in zilele de sambata, duminica și in zilele de sarbatoare,…

- Electrica va contesta in instanta decizia Consiliului Concurentei de a amenda compania cu 10,801 milioane de lei, in urma investigatiei privind achizitia de contoare, precizand totodata ca aceste costuri sunt marginale raportat la veniturile din activitatea de distributie a energiei.

- Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, a inregistrat in primul trimestru venituri de 45,9 milioane de dolari in Romania, in crestere cu 18%, de la 38,9 milioane de dolari in urma cu un an, in timp ce profitul operational a avansat 30,7%, rezultate care au avut o contributie…

- Compania de Transport Public Cluj – Napoca SA a respins oferta BMC Truck & Bus in cadrul licitatiei pentru achizitia a 60 de autobuze. Si asta pentru ca nu ar fi indeplinit o conditie privind experienta similara, si anume sa fi vandut minim 25 de autobuze in utimii trei ani, a explicat pentru ECONOMICA.NET Silvia…

- Sesderma, companie spaniola infiintata acum 30 de ani in Spania, intra pe piata din Romania cu o gama inovatoare de produse dermato-cosmetice. Compania estimeaza ca va inregistra pe piata locala vanzari cuprinse intre 650.000 si 750.000 euro.

- Apple planuieste sa integreze aplicatia de stiri pe care a achizitionat-o recent in serviciul Apple News si sa lanseze propriul serviciu premium pe baza de subscriptie, potrivit Bloomberg. Mutarea face parte dintr-un plan de a genera mai mult profit din continutul si din serviciile online.…

- Compania romaneasca Le Manoir, specializata in importul si comercializarea produselor gastronomice si bauturilor alcoolice fine, anunta intrarea pe piata distributiei de vinuri, incepand cu luna februarie. 24 24 0 24 0 0

- Divizia ungara a lantului german de magazine de discount Aldi a achizitionat marca Kokardas a producatorului ungar de lactate Alfoldi Tej, potrivit Budapest Business Journal. Cele doua companii coopereaza de zece ani, oferind 12 produse sub acest brand din 2015. Alfoldi Tej a investit 10…