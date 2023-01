Nominalizarile la Bafta 2023 au fost anunțate la Londra, joi, 19 ianuarie. Nominalizații au fost dezvaluiți de Hayley Atwell și actorul Ted Lasso, Toheeb Jimoh, in timpul unei conferințe de presa. Premiile Bafta de anul acesta au loc in capitala Marii Britanii pe 19 februarie și vor fi prezentate de Richard E Grant și Alison Hammond, cu trei saptamani inainte de Oscar. Filmele favorite anul acesta sunt „The Banhees of Inisherin”, „Everything Everywhere All at Once” și filmul „Cate Blanchett Tar”. Filmul de razboi in limba germana de la Netflix, All Quiet on the Western Front, a depașit totuși…