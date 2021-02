Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele unui studiu efectuat recent in Marea Britanie indica diferențele dintre simptomele cunoscute pana acum ale bolii COVID-19 și cele ale noii tulpini britanice a virusului. „Tusea, oboseala, durerea in gat și durerile musculare” sunt simptomele cele mai comune ale noii tulpini de coronavirus,…

- Numarul global de cazuri de coronavirus a depașit miercuri 100.000.000, potrivit unui calcul Reuters , aceasta cifra fiind atinsa intr-o perioada in care multe țari se lupta cu noile variante ale virusului și cu livrarile insuficiente de vaccinuri contra Covid-19.Aproape 1,3% din populația lumii a fost…

- Nici nu s-a adoptat bine ultimul pachet de restricții anti-coronavirus, caci se va circula și mai greu intre țari in UE. Guvernul german a inasprit duminica condițiile de calatorie in afara țarii și de intrare in Germania, ca parte a masurilor de limitare a extinderii pandemiei de coronavirus, informeaza…

- Intr-un interviu la BFMTV , Jean-Francois Delfraissy, șeful Consiliului Științific a spus ca politicienii vor trebui sa decida in aceasta saptamana daca Franța va intra intr-o carantina naționala stricta, așa cum a fost cea din primavara anului trecut, sau printr-una mai blanda, ca cea din toamna. “Altfel,…

- Cele trei mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2 detectate in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia implica un risc foarte ridicat pentru Europa, intrucat ele sporesc transmisibilitatea virusului, a avertizat joi Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), care indeamna statele UE sa ia…

- Asta susțin specialiștii de la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Intr-un comunicat de presa, Agentia europeana de supraveghere a bolilor arata ca cele trei variante ale coronavirusului care au fost depistate initial in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia, reprezinta…

- Cifrele noilor infectari si ale deceselor asociate COVID-19 in Europa inregistreaza noi maxime, cum este cazul Germaniei, care joi a anuntat un nou record de decese. Din acest motiv, unele tari impun noi restrictii antiepidemice sau le prelungesc pe cele deja adoptate, relateaza agentia EFE. Germania…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat, astazi, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului anti-Covid-19 produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford.Solicitarea va fi analizata in regim de urgența, iar o recomandare ar putea fi emisa undeva, in jurul datei de 29 ianuarie, cand ar…