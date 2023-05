Stiri pe aceeasi tema

- Dupa alunecarea de teren de la nodul rutier Alba Iulia Nord, Autostrada A10 Sebeș – Turda se confrunta din nou cu proleme. De data aceasta este vorba de doua alunecari de teren și fisuri in asfalt pe lotul 4, scrie Ziare.com. In zona Inoc, comuna Unirea, intre kilometrii 56 și 57 exista in acest moment…

- Noi zone cu probleme au aparut pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, de aceasta data pe lotul 4 unde a lucrat compania austriaca Porr Construct. Chiar daca lucrarea a depașit termenul de garanție, austriecii executa reparații pe cheltuiala lor

- O noua fisura in asfalt și in taluz a facut ca muncitorii sa inceapa demolarea parțiala pe un segment din autostrada A10 Sebeș - Turda, in zona Alba Iulia Nord, la doar cațiva metri distanța de locul unde corpul autostrazii abia ce a fost reconstruit de la zero pe o distanța de cateva zeci de metri…

- O noua fisura a aparut in carosabilul autostrazii Sebeș - Turda, in zona nodului rutier Alba Iulia Nord, la cateva zeci de metri de prima, pentru care s-a inchis circulația timp de peste 90 de zile

- Asociatia Pro Infrastructura afirma, miercuri, ca progresul fizic pe primul lot din Autostrada A7 este de 8-10%, ceea ce inseamna ca, in mod cert, termenul contractual, aprilie 2024, va fi depasit.Asociatia Pro Infrastructura vorbeste, miercuri, despre primul lot din Autostrada A7.”Progresul…

- Asociatia Pro Infrastructura a acuzat marti, 18 aprilie, ”indolenta, incompetenta si balbele manageriale ale celor de la Aktor”, care nu se pot mobiliza corespunzator pe sectorul Bacu - Bragadiru de pe A0 nici dupa 4 ani de contract.Pe cei 18 kilometri, potrivit asociației, stadiul fizic abia…

- VIDEO: Reparațiile continua pe Autostrada A10, in zona nodului rutier Alba Iulia Nord. Cum arata zona unde s-a produs fisura Reparațiile continua pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, la alunecarea de teren din zona nodului rutier Alba Iulia Nord. Marți, echipele de muncitori lucrau la partea inferioara…

- CFR Cluj a fost eliminata din Conference League, de Lazio Roma, dupa 0-1 in Italia și 0-0 la Cluj.Chiar și așa insa, campioana a acumulat bani frumoși din acest parcurs european. In total, CFR Cluj a strans 5.231.000 euro in Conference League.Cum a adunat CFR Cluj banii:Calificare…