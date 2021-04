Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile COVID pentru depașirea ratei de infectare de 7,5 cazuri la mie se aplica in Cluj-Napoca și alte localitați, din 2 aprilie. Pentru ca vineri, sambata și duminica erau oricum restricții in Cluj-Napoca, situația va deveni critica de luni, 5 aprilie, de cand oamenii vor fi in casa la ora…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis joi impunerea de restricții suplimentare in municipiul Cluj-Napoca, dupa ce incidența cazurilor de Covid a depașit 7,5 la mia de locuitori. Potrivit deciziei CJSU, noile restricții sunt in vigoare de vineri, potrivit mediafax.ro.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a prezentat lista cu localitațile din județ unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori și este mai mica sau egala cu 3/1000 locuitori.Noile date au fost realizate dupa ce au fost incluse și focarele in…

- Cluj-Napoca:Restaurante,cinematografe,institutii de cultura se inchid maine Foto: Adriana Tudose / RRA Restaurantele, cinematografele si institutiile de cultura se închid din nou în Cluj-Napoca, dupa numai 5 zile de functionare, în urma cresterii ratei de infectare, care…

- Școlile din municipiul Cluj-Napoca si din regiune, unde incidenta COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori vor functiona in scenariul 3 (cel rosu), adica doar elevii din anumite clase vor merge fizic la scoala. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a aprobat, sambata, scenariile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența urmeaza sa adopte o hotarâre potrivit careia, în unitațile administrativ-teritoriale unde cumulata a cazurilor COVID-19 în ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1.000 de locuitori, se mențin masurile dispuse…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a stabilit, luni, noile restricții valabile in fiecare localitate in parte, in funcție de rata infectarilor calculata raportat la cazurile confirmate in perioada 10-23 ianuarie.

- Localitatea Toplița din județul Hunedoara a fost plasata in carantina din cauza creșterii ratei de infectare cu noul coronavirus. Incidența infectarilor cu noul coronavirus a depașit pragul de 27 de cazuri la mia de locuitori. Carantina intra in vigoare incepand de astazi, 5 ianuarie, și este valabila…