Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Baia Mare, Seiniul și comunele Șișești, Calinești, Satulung, Moisei și Recea intra in carantina. Masura a fost anunțata de subprefectul judetului vecin, Eniko-Erzsebet Krizsanovszki. In ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a fost aprobata hotararea prin…

- Moisei Incepand cu data de 17 septembrie, ora 12.00, municipiul Baia Mare, orașul Seini și comunele Moisei, Recea, Șișești, Calinești și Satulung vor intra in ceea ce s-ar putea numi semi-carantina. Aceasta masura a fost luata din cauza faptului ca aceste UAT-uri au ajuns sa aiba o rata de infectare…

- Moisei Incepand cu data de 17 septembrie, ora 12.00, municipiul Baia Mare, orașul Seini și comunele Moisei, Recea, Șișești, Calinești și Satulung vor intra in ceea ce s-ar putea numi semi-carantina. Aceasta masura a fost luata din cauza faptului ca aceste UAT-uri au ajuns sa aiba o rata de infectare…

- Un oraș și patru comune din județul Maramureș vor intra de maine in carantina, potrivit deciziei Comitetului Judetean pentru Situații de Urgența care s-a reunit in ședința extraordinara, stabilind masurile care trebuie respectate pentru prevenirea și limitarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 in UAT-urile…

- CJSU a aprobat masuri pentru prevenirea și limitarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 in municipiul Baia Mare, unitatea administrativ-teritoriala Seini și comunele Șișești, Calinești, Satulung, Moisei și Recea. Subprefectul de Maramureș, Eniko-Erzsebet Krizsanovszki a menționat ca in ședința extraordinara…

- De ultima ora!Restrictii in localitatile Baia Mare, Seini ,Șișești, Calinești, Satulung, Moisei și Recea, dupa ce incidenta COVID-19 a trecut de 2 la mie CJSU a aprobat masuri pentru prevenirea și limitarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 in municipiul Baia Mare, unitatea administrativ-teritoriala Seini…

- Luni, 28 iunie, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier produs din directia Recea catre Lapusel. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 71 de ani din Recea, din motive necunoscute, a parasit partea carosabila prin partea…

- Doar trei localitați din Maramureș inregistreaza in ultimele 14 zile mai mult de un caz de infecție cu coronavirus. Este vorba despre Șișești (4 cazuri), Recea (3 cazuri) și Baia Mare (11). Restul localitaților, 15 la numar, cu cazuri active au cate unul singur, dupa cum urmeaza: VIMA MICA COAS VADU…