Pacienții cu Covid-19 care nu prezinta simptome ale infecției vor putea fi mutați in spații speciale, dar nu la domiciliu, pentru a ramane sub supraveghere medicala. Autoritațile incearca astfel sa evite supraglomerarea sistemului sanitar. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat un ordin privind modificarea condițiilor de internare/externare in spital pentru pacienții cu COVID 19. Pacienții […]