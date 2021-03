Noi reguli pentru eliberarea certificatelor de naștere și de deces: Proiect de ordonanță Noi reguli pentru eliberarea certificatelor de naștere și de deces: Proiect de ordonanța Ministerul de Interne, a lansat deja in dezbatere publica un proiect de ordonanța care vine cu o serie de propuneri ce vizeaza o serie de acte de stare civila, masurile sugerate urmand sa se aplice pe intreaga durata a starii de alerta, dar și șase luni dupa incheierea acesteia. Astfel,... Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

