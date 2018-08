Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala precizeaza ca a adus la cunostinta Ministerului Finantelor Publice si Guvernului situatia grava in care s-ar putea ajunge daca vor fi efectuate reducerile masive de buget. "In ceea ce priveste lipsa comunicarii intre Administratia Prezidentiala si MFP, invocata…

- Presedintia a precizat, marti, ca a adus la cunostinta MFP si Guvernului ”situatia grava in care s-ar putea ajunge daca vor fi efectuate reducerile masive de buget”, mentionand ca, anterior, a purtat discutii pe aceasta tema cu Darius Valcov, mandatat in acest sens de premierul Viorica Dancila.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marți, ca sunt bani prevazuți in buget pentru Summit-ul Celor 3 Mari, precizand ca și in acest moment Administrația Prezidențiala introduce cheltuieli in sistemul de cheltuieli al ministerului.La scurt timp dupa declarațiile ministrului,…

- "In privinta Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei considera ca rectificarea bugetara anuntata reprezinta o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei institutii fundamentale. Consecintele sunt grave asupra actiunilor presedintelui Romaniei…

- Cercetarea romaneasca risca sa se reintoarca in timp, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, avertizeaza ca cercetarea din Romania risca sa regreseze la nivelul anilor ’90 din cauza intentiei Guvernului de a adopta Ordonanta privind…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a confirmat ca miercuri va avea loc o intalnire intre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis. "Nu va pot spune ora. Va pot confirma ca maine va fi o intalnire intre premierul Romaniei si presedintele Romaniei, ora va fi comunicata de…

- Darius Valcov, consilier al premierului, a declarat ca, in urmatorul an, pretul gazelor se va ieftini cu peste 20%. El a precizat ca prim-ministrul Viorica Dancila a primit o adresa de la ANRE care constata ca din 2013 pretul gazelor a crescut cu 75%. „Chiar azi am primit o adresa de la presedintele…

- Liviu Dragnea a avut un atac dur la adresa sefului statului, spunand ca avertizarile facute de Klaus Iohanni sunt „facute intr-un stil mafiot“ si ca astfel de amenintari a vazut doar in filme. Solicitarile presedintelui privind demisia premierului Dancila reprezinta „o actiune de sabotaj si de subminare…