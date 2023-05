Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a invitat reprezentantii sindicatelor din educatie, joi, la o noua runda de dialog. Intalnirea este programata pentru ora 16:00, la Palatul Victoria. „Guvernul Romaniei a invitat reprezentantii sindicatelor din educatie la o noua runda de dialog. Intalnirea, la care participa echipa de negociere…

- Greva generala din invațamant continua, dupa ce negocierile de miercuri de la Guvern au eșuat. Sindicaliștii au anunțat ca joi, la ora 12.00, vor face cunoscut raspunsul cu privire la oferta primita in aceasta seara din partea Guvernului, dupa ce vor fi consultați membrii din intreaga țara. Secretarul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri despre greva profesorilor ca daca ritmul acestor negocieri, pentru ca sunt negocieri in fiecare zi, va fi la fel, probabil saptamana viitoare vor avea si un acord cu sindicatele, informeaza News.ro.”In momentul de fata se lucreaza si sunt…

- Secretarul general al Guvernului, Marian Neacsu, a declarat, miercuri seara, dupa negocierile cu liderii sindicatelor din invatamant, ca nu se poate vorbi de cresteri salariale si nu pot fi acordate sporuri. "Oferta suplimentara a Guvernului va fi aceea a acordarii unei sume in luna iunie si una in…

- Tinerii specialiști in domeniul educației vor beneficia de suport din partea statului in primii 5 ani de activitate. Anunțul a fost facut de ministrul Educației și Cercetarii, Anatolie Topala. Potrivit ministrului, daca pina acum tinerii specialiști beneficiau de cite 40 de mii de lei anual, in primii…