- Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, celebreaza ziua județului Timiș printr-un spectacol de gala și activitați de tip flashmob din arealul folcloric al județului Timiș. In 28 iulie, sarbatorim 104 ani de administrație romaneasca in județul Timiș. Dr. Aurel Cosma,…

- Iubitorii de istorie și cei care vor sa-l descopere cu adevarat pe Iuliu Maniu, sunt invitați sa participe, in data de 25 iunie, la Badacin. Cu aceasta ocazie va avea loc sfințirea crucii lui Iuliu Maniu din Dealul Badacinului și lansarea volumului „Iuliu Maniu, politica și morala”. Evenimentul este…

- In data de 15 iulie, incepand cu ora 18, va avea loc cel mai mare festival de muzica electronica din județ. Evenimentul va avea loc la intrarea in localitatea Panic și se va desfașura in aer liber, in condiții de maxima siguranța. Panic Fest este realizat in colaborare cu Centrul de Cultura și Arta…

- In data de 13 iunie 2023, de la ora 17, la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, Sala „Porolissum”, va avea loc concertul „jatszani is engedd!” („lasa-l la joaca!”) al formației l’Adyk. Formația este alcatuita din elevi de la secția maghiara a Colegiului Național „Silvania” – Zalau, sub indrumarea…

- A aparut, la editurile „Caiete Silvane” (Zalau) și „Școala Ardeleana” (Cluj-Napoca), volumul „Iuliu Maniu. Politica si morala”, semnat de Cristian Borz și Ana-Maria Borz. Volumul face parte din proiectul editorial dedicat lui Iuliu Maniu, de la nașterea caruia s-au implinit, in 2023, 150 de ani, iar…

- Profesorul emerit Heinrich Lay (1928-2022), cetațean de onoare al municipiului Lugoj și autor al unor valoroase studii și articole de istorie locala, va fi omagiat la Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica din Lugoj. In cadrul conferinței „Heinrich Lay – o viața dedicata…

- Spectacol de teatru la Opera Naționala Romana, recital cameral și monoloage la Mansarda Bastion sau theater-concert la Centrul de Cultura și Arta – sunt cateva dintre evenimentele la care puteți participa luni, 15 mai.

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba in colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918” organizeaza Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul se desfasoara in data de 12 mai 2023, la Casa de Cultura a Sindicatelor…