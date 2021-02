Noi imagini ale craterelor și canioanelor de pe Marte, captate de instrumentul CaSSIS Noi imagini cu suprafata planetei Marte au fost captate de instrumentul CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) si publicate online. Luna aceasta, Planeta Rosie a intrat intr-un nou an, cunoscut drept Anul 36. Distanta dintre ea si Pamant se schimba constant, avand in vedere ca planetele se invart in jurul Soarelui cu viteze diferite. Astfel, cea mai buna fereastra pentru lansarea unor misiuni apare la fiecare 26 de luni, cand planetele se apropie cel mai mult. Este anticipat la rover-ul Perseverance al NASA – cel mai sofisticat vehicul trimis vreodata pe o alta… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

