- Pacienții din București sunt transportați intre spitale cu un autocar, care a fost transformat in ambulanța. In locul scaunelor sunt targi, iar in timpul transportului bolnavii sunt monitorizați de un medic. Situația critica din Capitala a dus la aceasta situație atipica.

- Focar de COVID-19 la sectia de Ortopedie a Spitalului Județean Galați SARS-CoV-2: Foto: Arhiva.rhiva. Peste 17.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au mai fost diagnosticate de ieri pâna astazi în România, iar numarul pacienților COVID-19 se menține relativ…

- Dupa mai multe zile cu o medie de peste 200 de cazuri zilnice anunțate, in raportarea de astazi apar doar 61 de noi imbolnaviri, dar și doua decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore au fost facute peste 400 de teste de COVID. …

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, Piteștiul a ajuns la o rata de infectare de 6,81 la mia de locuitori, 1.168 de piteșteni fiind confirmați cu COVID-19. La nivelul județului Argeș incidența este de 4,93 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 267 de cazuri noi…

- Trei focare de COVID-19 au fost confirmate in Spitalul Judetean de Urgenta Galati, in trei sectii diferite, fiind afectati atat pacienti, cat si cadre medicale. Potrivit reprezentantilor SJU Galati, focare de coronavirus evolueaza in acest moment in sectiile Medicala 1, Cardiologie si Neonatologie,…

- Situația COVID in Argeș: 1 deces și 115 cazuri noi confirmate. Incidența urca la 1,69. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 1,69 (ieri 1,55); -persoane…

- Doua noi imbolnaviri de CIVID au fost confirmate in ulfimele 24 de ore, in județul Buzau. „Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau, s-au inregistrat 2 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19). Pacienții, in varsta de 26 și 55 de…