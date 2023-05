Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Șor este condamnat pentru crime deosebit de grave, iar protejarea unui fugar condamnat vizeaza imaginea statului Israel. O spune directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, potrivit caruia autoritațile israeliene vor emite decizia de extradare a politicianului. Șeful CNA spune ca,…

- Cu o gaura uriașa in buget și intarzieri de luni intregi la reformele din PNRR, coaliția este cu gandul la alegerile de anul viitor. Saptamana viitoare se anunța o ședința tensionata, in care aleșii vor discuta despre comasarea alegerilor, spun surse liberale. Și președintele Klaus Iohannis recunoaște…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau moldovean, Nicu Popescu, au discutat miercuri, la Bucuresti, despre stadiul eforturilor de integrare europeana a tarii vecine, precum si despre consecintele razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si provocarile de securitate cu care…

- Banii din Programul Operațional Tranziție Justa sa se regaseasca in cel mai scurt timp in investiții, pentru ca orice zi pierduta inseamna o pierdere atat la bugetul de stat, cat și pentru comunitați, a spus, luni, ministrul Economiei, Florin Spataru.

- Fiecare zi de razboi al Rusiei in Ucraina apropie Republica Moldova de UE, a explicat premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki. Șeful guvernului de la Varșovia a explicat aceasta situație cu prilejul unei vizite pe care a efectuat-o la Chișinau. Vizita a avut loc la 6 aprilie 2023. „Fiecare zi de razboi…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a facut un apel catre populație sa faca presiune publica asupra procuraturii și a magistraților Curții Constituționale pentru a pune capat dosarului finanțarii ilegale și pentru a scoate in afara legii Partidul politic Șor. In ultimele zile, membrii și simpatizanții…

- Procuratura Anticoruptie a Republicii Moldova a anuntat sambata ca a confiscat in total peste 4,5 milioane lei moldovenesti in urma perchezitiilor efectuate la reprezentanti ai Partidului SOR (populist, prorus) in dosarul privind finantarea ilegala a acestei formatiuni fondate de controversatul oligarh…

- Procuratura Anticoruptie a Republicii Moldova a anuntat sambata ca a confiscat in total peste 4,5 milioane lei moldovenesti in urma perchezitiilor efectuate la reprezentanti ai Partidului SOR (populist, prorus) in dosarul privind finantarea ilegala a acestei formatiuni fondate de controversatul oligarh…