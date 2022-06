Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Oana Zavoranu și medicul Bogdan Ioan Furtuna continua! Ce a marturisit acesta despre vedeta care l-ar fi șantajat, in exclusivitate pentru Antena Stars. A facut declarații șocante, dupa ce bruneta a fost trimisa in judecata.

- Lovitura dura pentru Oana Zavoranu! Vedeta și avocatul Silviu Ionuț Calin au fost trimiși in judecata de procurorii DNA pentru șantaj. Frumoasa bruneta este acuzata ca l-a șantajat pe medicul Bogdan Furtuna pe baza unor fapte nereale, iar medicul trebuia sa semneze o declarație de recunoaștere a unei…

- Oana Zavoranu este o femeie mereu tanara și extrem de frumoasa, in ciuda faptului ca are varsta de 49 de ani. Cu toate acestea, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, vedeta a dezvaluit adevarul despre operațiile estetice.

- Alina Sorescu a oferit noi detalii despre divorțul de Alexandru Ciucu, asta dupa ce cantareața a caștigat custodia fetelor in fața creatorului de moda. In procesul dintre cei doi s-a stabilit ca fetițele raman la mama lor. Iata ce dezvauiri noi a adus artista!

- Desi Ministerul Sanatatii a demarat recent o campanie de informare referitoare la administrarea comprimatelor de iodura de potasiu, inca exista in randul populatiei o serie de neclaritati. Acestea sunt alimentate si de faptul ca inca nu se cunoaste cine le va distribui, dupa ce medicii de familie au…

- Cancerul reprezinta a doua cauza de deces la nivel mondial, dupa bolile cardiovasculare. Conform celor mai recente statistici ale DSP Argeș, anul trecut s-au inregistrat un numar de 2018 cazuri noi de afecțiuni tumorale, o creștere semnificativa fața de 2020, cand fusesera inregistrate 1864 cazuri noi.…