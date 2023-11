Care este Last Name și cum îl deosebești de First Name

Cu siguranță ai fost cel puțin o dată în situația de a completa un formular ori un document oficial, iar acolo ai descoperit termeni precum First Name și Last Name. Iată mai jos ce înseamă și cum deosebești Last Name și First Name.Când trebuie să completezi un formular, ori să îți creezi… [citeste mai departe]