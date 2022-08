Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai a dezvaluit, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul din Pilonul 1 de pensii este exact cat se vireaza catre Pilonul 2 de pensii. ”Estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este 12 miliarde, exact cat viram noi catre Pilonul 2. Estimarea este de aproximativ 12 miliarde,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a venit cu explicații in ceea ce privește stadiul in care se afla reforma recalcularii pensiilor și eliminarea inechitaților. „Eu cred ca ar trebui sa inchidem discutiile cu Comisia Europeana cu unii care au crezut ca pot condamna romanii la saracie pana in 2070 pentru…

- Guvernul Romaniei nu trebuie sa accepte condiționarea ca totalul pensiilor sa nu depașeasca 9,4% din PIB! Eu nu sunt de acord sa semnez așa ceva! Romania are peste 4 milioane de lucratori in Uniunea Europeana. Acei lucratori au fost pregatiți de statul roman. Acei lucratori acum contribuie la PIB-ul…

- Interzicerea investitiilor fondurilor de pensii private obligatorii (Pilon II) in fonduri private de capital (private equity) este o decizie care nu serveste interesului economiei romanesti, sustin asociatiile din mediul privat. „Semnatarii acestui comunicat au aflat cu surprindere prin intermediul…

- Vești bune pentru pensionarii din Romania. Recalcularea pensiilor a inceput deja, anunța ministrul Muncii. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca recalcularea celor aproape cinci milioane de pensii din Romania este in desfasurare, iar acest proces este o prioritate a Guvernului deoarece este cuprins…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a afirmat joi ca au fost evaluate peste 2,6 milioane de dosare de pensii, din 4,8 milioane de dosare, la un eveniment de specialitate. Intrebat daca ar putea creste pensiile mai mici, el a raspuns ca aceasta discutie este neconstitutionala. ‘Aceasta…