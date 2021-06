Noi condiții de intrare în Regatul Spaniei, în contextul pandemiei de COVID-19 Autoritațile spaniole au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Spaniei pentru persoanele care sosesc din Romania. Noile masuri se aplica incepand de luni, 21 iunie 2021. Ca urmare a deciziei autoritaților spaniole, Romania nu se mai afla in categoria statelor cu risc de infectare. Astfel, cetațenii care sosesc din Romania in Spania pe cale aeriana nu mai trebuie sa prezinte la intrarea in Spania urmatoarele documente, stabilite anterior: certificat care atesta vaccinarea completa impotriva COVID-19, test negativ PCR sau antigen sau certificat de recuperare post-COVID-19. Lista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

