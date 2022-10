Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa este la cuțite cu Cristi Mitrea și Ruxi! Tanara a acceptat provocarea Pro TV și a ajuns in Republica Dominicana in fața unei experiențe de neuitat. Probele grele și condițiile incredibile in care este nevoita sa traiasca nu sunt singurele care ii fac viața grea departe de Romania, ci și…

- Paul Diaconescu este primul concurent eliminat de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici”. Actorul nu a rezistat decat cateva zile in jungla din Republica Dominicana.Paul Diaconescu a fost eliminat de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, dupa ce s-a confruntat cu Bia Khalifa și Razvan Botezatu.„Experiența…

- Cristi Mitrea se numara printre cele 12 vedete care participa la „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, emisiunea care va incepe in toamna la Pro TV. Intr-un interviu pentru Pro TV , el a povestit motivul pentru care a acceptat provocarea din jungla din Republica Dominicana. „Am nevoie de un restart, sa…

- In aceasta toamna, la Pro TV revine, dupa o pauza de șapte ani, show-ul “Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Emisiunea, filmata in Republica Domincana ii are ca prezentatori pe Cabral și pe Adela Popescu, iar concurenții – Lidia Buble, Anisia Gafton, Tania Popa, RUXI, Mara Banica, Bia Khalifa, Giani…

- Razvan Botezatu, in varsta de 32 de ani, face parte dintre concurenții de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” . El este un cunoscut prezentator TV de la Antena Stars, insa s-a retras de pe micile ecrane in urma cu ceva timp, iar pentru o perioada a locuit in Germania. Razvan Botezatu a studiat la…

- Paul Diaconescu, in varsta de 33 de ani, este actor și a devenit cunoscut odata cu apariția in mai multe filme și seriale. A fost unul dintre concurenții de la „Ferma”, ultimul sezon, iar acum a acceptat provocarea de a face senzație in show-ul „Sunt celebru, scoate- ma de aici!” Puțini sunt cei care…

- Concurenți „Sunt celebru, scoate-ma de aici” 2022 . Intr-un comunicat oficial, Pro TV a anunțat numele celor 12 concurenți care intra in jungla din Republica Dominicana. Ei au acceptat provocarea! Nume cunoscute din toate domeniile iși vor impinge la maximum limitele psihice și fizice in show-ul care…