Noi cazuri de pesta porcina africana au fost descoperite in ultimele zile in zona Baraolt, boala fiind confirmata la trei mistreti gasiti morti in padure, au anuntat, luni, Prefectura si Directia Sanitar-Veterinara Covasna. De asemenea, exista suspiciuni de pesta porcina la alte trei cadavre de porci mistreti, in aceste cazuri fiind asteptate rezultatele analizelor de […] Articolul Noi cazuri de pesta porcina in zona Baraolt;toti mistretii din zona afectata vor fi lichidati apare prima data in Mesagerul de Covasna .