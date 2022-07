Noi avertizări de caniculă emise de meteorologi. Unde se vor atinge 41 de grade C la umbră (HARTA) Un numar de 16 județe din sudul țarii se afla, duminica, sub avertizare Cod portocaliu de canicula, cu maxime ce pot ajunge la 41 de grade Celsius. Astfel, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sunt sub avertizare Cod portocaliu județele: Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița, Prahova, Ilfov, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași […] The post Noi avertizari de canicula emise de meteorologi. Unde se vor atinge 41 de grade C la umbra (HARTA) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

