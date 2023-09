Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de vineri spre sambata, 18 spre 19 august, polițiștii de ordine publica impreuna cu colegii specializați din Compartimentul Sisteme de Securitate al Secției 4 Pitești au desfasurat o actiune in salile de jocuri de noroc, verificand totodata si modul de organizare și desfașurare a serviciilor…

- Revenim la evenimentul petrecut joi, 27 iulie, pe o strada din Pitesti, acolo unde un individ a furat o masina lasata nesupravegheata de catre un barbat care a intrat sa cumpere ceva de la un magazin. Va relatam ca hotul a fost prins rapid pe raza comunei Poiana Lacului. Urmarea: in cauza a fost intocmit…

- Deși nu a fost inca deschisa, Turda Arena a intrat deja in vizorul organizatorilor competițiilor internaționale de renume. Romania va gazdui in 2026 Campionatul European de Handbal Feminin, iar Turda, pe langa Oradea, Cluj, Bistrița, Pitești, Mioveni, Sf. Gheorghe și București sunt orașele dintre care…

- In seara zilei de luni, 10 iulie, polițiștii Secției 1 Pitești au fost sesizați ca o persoana aflata pe strada Negru Voda din municipiul reședința de județ a fost lovita de un barbat. Citește și: Carne expirata gasita in camine de batrani din Argeș Cel suspectat de agresiune, in varsta de 40 de ani,…

- Din nou, studenții de la universitațile din Pitești și Craiova expun miniaturi medievale de manuscris la Muzeul Golești! „Mulțumim doamnei profesoare Teodora Necula – sufletul specializarilor Arta Sacra și Restaurare Pictura! In deschidere, recital de vioara Sofia Butaru! Mulțumim, Sofia!” este mesajul…

- NOAPTEA MUZEELOR LA SATE, Palatul Brancovenesc de la Potlogi face parte din acest eveniment The post NOAPTEA MUZEELOR LA SATE, Palatul Brancovenesc de la Potlogi face parte din acest eveniment first appeared on Partener TV .

- Patru jucatoare de la Sepsi SF.Gheorghe, respectiv Ana Maria Cristea, Ioana Lavinia Florea, Denisa Pavel și Anamaria Grigore, fac parte din lotul naționalei de handbal a Romaniei, categoria tineret, care se pregatește, in aceste zile, la Covasna, in vederea Campionatului European din aceasta vara. Turneul…