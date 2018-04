Noaptea Invierii in catacombele minei Cavnic, anul 1953 Detinutii care au fost inchisi pe nedrept in timpul comunismului au trait clipe unice in multe momente al sederii lor in inchisorile regimului. Invierea Domnului a fost unul dintre aceste momente. In cartea “Raza din catacomba”, preotul Liviu Branzas, povesteste cum au sarbartorit detinutii Noaptea Invierii in mina de la Cavnic, in anul 1953. Redam mai jos marturia acestuia: Noaptea Invierii! Ne risipim pe galerii, la locurile de munca, dar aproape nimeni nu lucreaza. Venirea lui Eisenhower la putere in America ne da curajul de a ne manifesta mai liber. Numai cei timorati incearca sa-si realizeze… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

