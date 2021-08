Stiri pe aceeasi tema

- Noapte alba pentru pompierii si localnicii din localitatea Hinova, din judetul Mehedinti. Sute de hectare de vegetatie uscata au fost mistuite de flacari, iar focul ameninta sa ajunga si la casele satenilor. Pana la sosirea pompierilor, oamenii au incercat sa stinga singuri valvataia cu tot ce au avut…

- Noapte alba pentru pompierii si localnicii din localitatea Hinova, din judetul Mehedinti. Sute de hectare de vegetatie uscata au fost mistuite de flacari, iar focul ameninta sa ajunga si la casele satenilor. Pana la sosirea pompierilor, oamenii au incercat sa stinga singuri valvataia cu tot ce au avut…

- FOTO| Incendiu la un service auto din Sebeș, județul Alba. Pompierii au intervenit pentru stingerea flacarilor FOTO| Incendiu la un service auto din Sebeș, județul Alba. Pompierii au intervenit pentru stingerea flacarilor Garda de intervenție Sebeș a intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- ISU Alba a transmis un mesaj de avertizare prin RO-Alert pentru locuitorii din localitatea Ciugudul de Sus.„Atenție! Urs observat in 17.08.2021 orele 21 pe raza localitații Ciugudul de Sus, comuna Unirea, in zona locuibila. Sporiți atenția și nu va expuneți riscurilor. In caz de pericol apelați 112”. In…

- Hidrologii au emis avertizari de inundații Cod Portocaliu și Cod Galben, valabile pana duminica pentru județul Alba și alte zone din țara. COD PORTOCALIU: pana duminica, 4 iulie, ora 12.00 – pe raurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lapus (judetul Maramureș) Tur (judetul Satu Mare) Someșul Mare…

- Valea Someșului s-a aflat aseara sub cod roșu de ploi și inundații. Salvatorii au lucrat pana tarziu in noapte la deblocarea DN 17 D și scoaterea apei din casele inundate. Județul nostru s-a aflat, pana azi-dimineața la ora 06.00 sub COD PORTOCALIU de ploi. Pentru Valea Someșului a fost emis COD ROȘU…

- FOTO| O tanara din județul Alba, REPER pentru scriitorii aflați la inceput de drum. „Poezia nu trebuie sa fie doar cuvinte” Timeea Ivan, o absolventa de o creativitate admirabila a Colegiului Național „I.M. Clain” din Blaj, povestește despre parcursul sau literar impresionant, pavat cu munca și ambiția…

- Luni, 14 iunie: Alimentarea cu gaze naturale, sistata in mai multe localitați din județul Alba. Care sunt zonele afectate Pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distribuție, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale luni, 14 iunie, incepand cu…