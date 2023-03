Ninsoarea a dat peste cap circulația pe mai multe drumuri din Sălaj Traficul rutier s-a desfașurat cu dificultate in cursul nopții din cauza zapezii. Probleme au fost inregistrate pe mai multe drumuri județene și naționale, in special in zona Meseș, dar și spre Aleșd, catre Padurea Neagra. Mai mulți conducatori auto ne-au sesizat cu privire la problemele semnalate mai ales pe Meseș unde cei ale caror mașini nu au fost echipate corespunzator cu anvelope de iarna, au intampinat probleme serioase. Din pacate, mulți nu se așteptau la venirea zapezii pe final de martie, iar vremea i-a luat pe mulți prin surprindere. In… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe mai multe drumuri nationale se desfasoara, miercuri dimineața, cu restrictii de tonaj, din cauza ninsorii și a viscolului din zonele respective. Autoritațile fac apel la șoferi sa circule prudent și sa nu porneasca la drum decat daca au mașina echipata corespunzator pentru condiții…

- Circulația este ingreunata, miercuri seara, din cauza zapezii, pe DN 68A, dar și pe drumuri din zonele montane din Bihor, Cluj și Hunedoara. De asemenea, ninge abundent și pe DN 17, in Pasul Tihuța, la limita dintre județele Suceava și Bistrița-Nasaud. Potrivit Centrului Infotrafic, se circula ingreunat…

- Traficul rutier se desfașoara in condiții de iarna pe mai multe tronsoane de drumuri din Salaj, riscul apariției de probleme fiind mai ales pe șoseaua de pe Meseș. In aceasta zona, zapada s-a depus pe alocuri și a fost nevoie de intervenția utilajelor cu material antiderapant. Nu au fost semnalate probleme…

- Traficul rutier pe toate tronsoanele de drumuri nationale si judetene se desfasoara in conditii de iarna ca urmare a ninsorilor cazute in ultimele ore, a informat, marti, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca. „Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale…

- Traficul rutier este blocat, luni, pe un drum national din judetul Galati si pe alte 12 drumuri judetene din Buzau, Bacau, Braila, Galati, Dambovita si Vrancea, unde se actioneaza cu utilaje de deszapezire si material antiderapant, urmand a fi redate circulatiei in momentul in care traficul rutier se…

- Centrul INFOTRAFIC informeaza ca din cauza zapezii viscolite, a fost INCHISA CIRCULAȚIA PE MAI MULTE DRUMURI The post Centrul INFOTRAFIC informeaza ca din cauza zapezii viscolite, a fost INCHISA CIRCULAȚIA PE MAI MULTE DRUMURI first appeared on Partener TV .

- Traficul este restricționat pe mai multe drumuri din județele Buzau și Braila. O restricție pentru mașinile grele a fost impusa vineri pe DN22 intre Valea Ramnicului și Braila. In munți, la altitudini mari, se circula greu, in condiții de iarna.

- Circulația auto pe DN57 este oprita in zona comunei Berzasca, județul Caraș-Severin, pe Clisura Dunarii, din cauza caderilor de pietre de pe versanți, a anunțat Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP) printr-o postare publicata pe Facebook.