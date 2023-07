Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a scris miercuri pe Facebook ca a avut in cursul zilei „o intalnire de lucru” cu primarul Capitalei, Nicușor Dan.„Am discutat despre prioritațile Capitalei in contextul noilor provocari și despre parteneriatul dintre PMP și Primarie. Am fost alaturi de…

- Calea Floreasca va deveni sens unic de circulatie, in directia spre Șoseaua Stefan cel Mare catre intersectia Calea Floreasca cu strada Ceaikovski, a anunțat primarul general al Capitalei pe Facebook. ”Calea Floreasca va deveni curand sens unic de circulație pe direcția Șoseaua Ștefan cel Mare catre…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca lucrarile la Pasajul Doamna Ghica sunt in grafic si ca acesta va fi dat in folosința la inceputul acestei toamne. Edilul general a vizitat luni Pasajul Doamna Ghica pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investitii. „S-a turnat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a semnat o dispozitie pentru desfiintarea cablurilor si a echipamentelor pentru comunicatii electronice neidentificate, cu proprietar necunoscut, amplasate fara documente legale pe domeniul public. In dispozitie sunt invocate prevederile legii nr. 50/1991…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, prezent sambata la evenimentul "Strazi deschise", a anuntat ca acesta se va desfasura in fiecare sfarsit de saptamana, pana in luna octombrie, dar si ca in acest an nu mai este permisa circulatia bicicletelor pe Calea Victoriei. Pista de biciclete de pe Calea…

- Pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan, primarul Capitalei, anunța ca reabiltiarea Podului Mare din Cișmigiu s-a incheiat. Acum, bucureștenii se pot plimba liniștiți pe el. „Din aceasta seara (n.r. 28 aprilie 2023), bucureștenii se pot plimba pe Podul Mare din Cișmigiu, care a fost consolidat și renovat…

- Nicușor Dan declanșeaza REVOLTA in PNL București E o perioada agitata in PNL, din cauza negocierilor din jurul așteptatei rocade de premier, dar și mai tulburata in organizația liberala a Capitalei, care se afla, conform surselor noastre, pe un butoi de pulbere. Iar declarațiile de saptamana aceasta…

- Pe linia 25 a fost pus in circulatie, la acest sfarsit de saptamana, un nou tramvai Astra Imperio, ultimul dintre cele 12 introduse pe acest traseu. Cele 12 tramvaie noi vor asigura o suplimentare a capacitatii actuale de transport de 3.100 calatori/ora/sens, cu aproximativ 17%, a informat, duminica,…