Nicușor Dan: Campania de dezinsecție se face mai târziu, dar numărul tratamentelor se vor dubla Primarul general al Capitalei a explicat vineri motivele pentru care campania de dezinsectie intarzie anul acesta, promițand in compensare ca numarul tratamentelor va crește la 14, fața de șapte, in trecut. „Din lipsa banilor, din lipsa bugetului si deci a banilor. Suntem deja, tocmai pentru ca a fost o intarziere la inceput, ritmul de tratamente este mai mare. In anii precedenti erau sapte tratamente pentru tantari, anul acesta vom face 14 si suntem la al cincilea. Atat Institutul Cantacuzino, cat si noi avem acele capcane pentru tantari care pot spune care sunt speciile de tantari care circula,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

