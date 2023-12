Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat sambata ca a lansat licitatia pentru finalizarea proiectului Prelungirea Ghencea, potrivit Ziarul Financiar. „Vom achizitiona serviciile de proiectare si executie, atat pentru finalizarea lucrarilor executate partial, cat si pentru demararea lucrarilor…

- Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat ca Primaria Capitalei a lansat procedura pentru finalizarea proiectului Prelungirea Ghencea. Este vorba despre largirea celei mai circulate artere din sud-vestul Bucureștiului. Lucrarile ar urma sa fie finalizate in 2026.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, considera PSD "un continuator al statului comunist care nu accepta ca altcineva sa aiba o opinie" si sustine ca exista "intelepciunea" astfel incat sa fie construite "intelegeri politice" pentru ca anul 2024 sa fie "fara PSD"."De 30 de ani singura tema pe care noi…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a anuntat, miercuri, ca 31 de soferi STB au invatat, pe parcursul a doua zile, cum sa acorde primul ajutor in caz de urgenta si ca in perioada urmatoare, toti cei 3.000 de soferi si vatmani, dar si controlorii vor fi instruiti sa actioneze cand o persoana are nevoie de…

- Articolul Anunt de presa privind finalizarea Proiectului „Achizitionare echipament tehnologic pentru reducereaconsumului de energie si GES la TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L.” apare prima data in Curierul National .

- Actuala administratie si-a propus reabilitarea a 50 de kilometri de linie de tramvai, astfel incat toata reteaua din Bucuresti sa fie modernizata, a declarat, joi, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Bucurestiul are o retea de tramvai de aproximativ 150 de kilometri, mai putin de 100 au fost…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonoma aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, in calitate de beneficiar al fondurilor europene anunța finalizarea proiectului “Cale de rulare paralela cu pista” – cod SMIS 2014+ 125198, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare…

- Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" S.A. anunta finalizarea proiectului ldquo;Studiu de fezabilitate pentru obiectivul proiectul de investitii: Retehnologizare Ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei", Cod SMIS 2014 133332, finantat in cadrul Programului Operational…