- Vasile Mogos a dezvaluit de ce a acceptat sa vina la CFR Cluj. Fundasul roman in varsta de 30 de ani a fost titular in derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 3-a a Ligii 1. Mogos este unul dintre cele 13 transferuri realizate de gruparea din Gruia in aceasta vara. Dupa ce […] The post…

- CFR Cluj - Farul și Universitatea Craiova - Sepsi sunt meciurile care stabilesc ierarhia finala a play-off-ului Ligii 1. Ambele partide sunt programate duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizate pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport 1. MIZA MECIURILOR: CFR Cluj și Universitatea…

- Sepsi a incins lupta pentru ultimul loc de Conference League. Gruparea din Sfantu Gheorghe a invins-o la lovituri de departajare pe U Cluj, in finala Cupei Romaniei, astfel ca locul 4 nu mai obtine „biletele” de Europa. CFR Cluj si Universitatea Craiova „tremura” inainte de ultima etapa a Ligii 1. U…

- FCSB viseaza in continuare la un nou titlu de campioana dupa ce a invins-o cu scorul de 3-1 pe Sepsi, pe Arena Naționala, și s-a apropiat la trei puncte de Farul. Pe o vreme demna de luna noiembrie și cu peste 13.000 de fani in tribunele Arenei Naționale, formația pregatita de Elias Charalambous a depașit…

- Gigi Becali nu crede ca Nelutu Varga iese din fotbal si se va retrage de la CFR Cluj. Patronul celor de la CFR Cluj a anuntat, imediat dupa derby-ul cu Universitatea Craiova, ca nu va mai investi in fotbal. Gigi Becali crede ca Nelutu Varga nu se poate retrage pentru ca nu ii va da […] The post Gigi…

- Gica Popescu, președintele liderului Farul, a comentat situația de la CFR Cluj, dupa egalul trupei lui Dan Petrescu, 1-1 cu Universitatea Craiova. Cu 3 etape ramase de jucat, Farul are un avans de 7 puncte fața de CFR Cluj, campioana ultimelor 5 ediții din Liga 1, iar Gica Popescu este de parere ca…

- Cristi Manea a fost dezamagit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Fundașul ardelenilor a dat vina și pe arbitraj pentru rezultatul din Gruia. In urma egalului, CFR ramane pe locul 3 in Liga 1, cu 39 de puncte, in timp ce Universitatea se afla pe locul 4, cu 36 de puncte. Cristi Manea, dezamagit…

- Nelutu Varga si-a anuntat retragerea din fotbal dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Patronul celor de la CFR Cluj a lansat atacuri in valuri la adresa arbitrilor. Nelutu Varga spune ca „cei mai mari hoti sunt arbitrii” si ca nu s-a vrut sa se cumpere un sistem mai performant pentru VAR. Nelutu…