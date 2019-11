Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a declarat duminica seara, la Antena 3, dupa anunțarea exit-poll-urilor, ca vinovați pentru eșecul PSD la prezidențiale sunt cei din stafful de campanie și din conducerea partidului și ca trebuie luate decizii radicale.



&"Parerea mea în acest moment e ca nu am avut un concept clar de strategie la nivel național, iar deciziile greșite luate la nivel național au dus la rezultate defectuoase. Vinovat e stafful de campanie și conducerea partidului, nu are sens sa ne mai ascundem. Eu am câștigat la Giurgiu, și în județ și în oraș,…